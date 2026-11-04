Vanoli ha affrontato gli stessi temi direttamente nello spogliatoio, chiedendo ai tre di assumersi più responsabilità

Redazione VN
Brova dei fatti Vanoli

Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!

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Dopo la vittoria sul Sassuolo, Paolo Vanoli ha spiegato che l’ultima sosta gli ha permesso di recuperare alcuni giocatori, ma ha complicato il lavoro con Ndour, Fagioli e Oulai. Lo stop era durato tre settimane e i tre erano rientrati al Viola Park soltanto pochi giorni prima della trasferta contro il Genoa. Il tecnico ha sottolineato quanto pesi la perdita di allenamenti e contatti quotidiani, anticipando che seguirà tutti e tre con particolare attenzione durante la prossima pausa.

Secondo Vanoli, Ndour si è un po’ adagiato dopo il gol da circa 70 metri con l’Under 21. Il tecnico ha invece difeso Fagioli, giudicando eccessive le critiche ricevute per il primo tempo contro l’Atalanta e ricordando che il regista aveva indossato la maglia numero 10 dell’Italia. Quanto a Oulai, Vanoli ne riconosce il valore e vuole farlo crescere, ma la scarsa conoscenza dell’italiano rende più difficile comunicare con lui. L’ex Trabzonspor ha fin qui trovato spazio a intermittenza, mentre i tifosi ne chiedono un impiego più ampio.

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Vanoli ha affrontato gli stessi temi direttamente nello spogliatoio, chiedendo ai tre di assumersi più responsabilità e mettere gli interessi della Fiorentina davanti a quelli personali. Ha spiegato che con i giovani servono, a seconda del momento, sostegno e fermezza. Ndour e Fagioli sono lontani dalla forma migliore e Oulai è ancora in fase di inserimento, ma tutti e tre hanno un ruolo nella rincorsa viola in classifica e possono avere un peso anche nel futuro della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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