Nicolò Fagioli è stato il peggiore in campo della Fiorentina per la seconda partita consecutiva. Contro l’Atalanta, Paolo Vanoli lo aveva sostituito all’intervallo, con la squadra in svantaggio. A Reggio Emilia, invece, il cambio con Oulai è arrivato al 63’, quando i viola avevano già ribaltato il risultato contro il Sassuolo. Due sostituzioni maturate in situazioni diverse, entrambe nel pieno di un calo di rendimento.

Dopo aver tenuto a galla la propria prestazione contro Genoa, Como e Inter, il regista ha accusato una flessione evidente nelle ultime due uscite. Al Mapei Stadium ha ripetuto il difficile primo tempo visto contro l’Atalanta, aggravandolo con il pallone perso da cui è nato il vantaggio di Laurienté. Fagioli ha forzato una giocata in mezzo al traffico, innescando la ripartenza conclusa alle spalle di De Gea. In questa fase gli servono giocate più semplici, mentre cresce la concorrenza di Oulai per un posto da titolare.

Vanoli lo ha difeso pubblicamente alla vigilia della gara con il Sassuolo, con i due che hanno avuto un confronto al VP, e Fagioli resta il regista e il riferimento tecnico della Fiorentina, anche se altre prove sottotono potrebbero indebolirne la posizione. Il centrocampista vuole diventare un leader in viola e in Nazionale, con l’obiettivo di arrivare al Mondiale da protagonista. La prossima sfida contro la Juventus, il club in cui è cresciuto e che, secondo l’articolo, ha creduto in lui solo in parte, è l’occasione per riprendere in mano il centrocampo viola. Lo scrive la Nazione.