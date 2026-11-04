"Un’autonomia che secondo lo staff viola non supera i 30/40 minuti"
Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!
Il Corriere Fiorentino si sofferma su Pedro Goncalves e sulla sua autonomia in campo. Motivo principale per cui non scenderà in campo dall'inizio:
La domanda però è: domenica contro la Juventus verrà il momento per vederlo in campo dall’inizio? Difficile, e il motivo sta sempre in un’autonomia che secondo lo staff viola non supera i 30/40 minuti. Il problema è che Como a parte (unica presenza da titolare, per 63’ giocati) Vanoli non lo ha mai impiegato per più di 24’ in campionato (col Napoli), mentre col Pisa in Coppa Italia era arrivato a mezz’ora. Difficile, così, crescere di condizione. Eppure, prestazioni e fatti parlano chiaro. Questa Fiorentina ha un disperato bisogno della qualità di Pedro e l’unico modo per farlo crescere è dargli sempre più spazio.
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