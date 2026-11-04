Dopo la vittoria sul Sassuolo, Paolo Vanoli ha indicato Pedro Gonçalves come «un esempio di professionalità, da seguire più dei social». Nello spogliatoio il tecnico ha invitato soprattutto i più giovani a passare meno tempo al telefono e a prendere esempio dal portoghese. Vanoli ne ha sottolineato la reazione dopo l’ingresso al 90’ contro l’Atalanta. Gonçalves ha accettato la scelta senza polemiche e ha continuato ad allenarsi con ancora più intensità.

La Fiorentina ha già versato 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso e a fine stagione dovrà decidere se spenderne altri 22,5 per il riscatto. L’obbligo di acquisto, legato a determinate condizioni, difficilmente scatterà. A favore del portoghese pesano la qualità offensiva e l’esperienza, con 114 gol in carriera, di cui 97 segnati con lo Sporting.

Al Viola Park Gonçalves ha legato soprattutto con il connazionale João Mário. Entrambi aspettano la sfida del Franchi contro la Juventus per motivi diversi. João Mário ritroverà la sua ex squadra, mentre Gonçalves cercherà il primo gol con la maglia della Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.