Segui Milan-Fiorentina in TEMPO REALE. E’ iniziata la gara

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli (K), Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Brahim Díaz; Rebić

A disp.: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Krunić, Hauge, D. Maldini, Colombo

All.: S. Pioli (in panchina Bonera)

———

FIORENTINA (4-3-3) – Drągowski; Cáceres, Milenković, Pezzella (K), Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejón, Vlahović, Ribéry

A disp.: Terracciano, Martínez Quarta, Igor, Lirola, Barreca, B. Valero, Duncan, Bonaventura, Eysseric, Saponara, Kouamé, Cutrone

All.: C.C. Prandelli

———

Arbitro: Abisso (Palermo)

[Lo Cicero-Tolfo]

IV uff.: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Iorio

——

Ammoniti:

Espulsi:

Pali/traverse:

Recupero: p.t. – s.t.