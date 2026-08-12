Negli ultimi anni la Fiorentina ha quasi sempre vinto il primo incontro ufficiale delle singoli stagioni agonistiche
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
La Fiorentina è imbattuta da nelle prime gare ufficiali stagionali delle singole annate da 8 anni, più precisamente dal 26 agosto 2018, in occasione di Fiorentina-Chievo 6-1. L'ultima sconfitta risale al 20 agosto 2017 a Milano contro l'Inter. Da evidenziare come la squadra viola, dopo quella sconfitta del 2017, abbia conquistato ben 7 successi ed un pareggio nelle successive 8 prime partite stagionali ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27
Di seguito le prime gare stagionali della Fiorentina degli ultimi 10 anni
|20/08/16
|Serie A
|Juventus-Fiorentina
|2-0
|20/08/17
|Serie A
|Inter-Fiorentina
|3-0
|26/08/18
|Serie A
|Fiorentina-Chievo
|6-1
|18/08/19
|Coppa Italia
|Fiorentina-Monza
|3-1
|19/09/20
|Serie A
|Fiorentina-Torino
|1-0
|13/08/21
|Coppa Italia
|Fiorentina-Cosenza
|4-0
|14/08/22
|Serie A
|Fiorentina-Cremonese
|3-2
|19/08/23
|Serie A
|Genoa-Fiorentina
|1-4
|17/08/24
|Serie A
|Parma-Fiorentina
|1-1
|21/08/25
|Conf. League
|Polissya-Fiorentina
|0-3
|14/08/26
|Coppa Italia
|Fiorentina-Benevento
|-
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