Negli ultimi anni la Fiorentina ha quasi sempre vinto il primo incontro ufficiale delle singoli stagioni agonistiche

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

La Fiorentina è imbattuta da nelle prime gare ufficiali stagionali delle singole annate da 8 anni, più precisamente dal 26 agosto 2018, in occasione di Fiorentina-Chievo 6-1. L'ultima sconfitta risale al 20 agosto 2017 a Milano contro l'Inter. Da evidenziare come la squadra viola, dopo quella sconfitta del 2017, abbia conquistato ben 7 successi ed un pareggio nelle successive 8 prime partite stagionali ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27

Di seguito le prime gare stagionali della Fiorentina degli ultimi 10 anni

20/08/16 Serie A Juventus-Fiorentina 2-0
20/08/17 Serie A Inter-Fiorentina 3-0
26/08/18 Serie A Fiorentina-Chievo 6-1
18/08/19 Coppa Italia Fiorentina-Monza 3-1
19/09/20 Serie A Fiorentina-Torino 1-0
13/08/21 Coppa Italia Fiorentina-Cosenza 4-0
14/08/22 Serie A Fiorentina-Cremonese 3-2
19/08/23 Serie A Genoa-Fiorentina 1-4
17/08/24 Serie A Parma-Fiorentina 1-1
21/08/25 Conf. League Polissya-Fiorentina 0-3
14/08/26 Coppa Italia Fiorentina-Benevento -
ACF Fiorentina v FC Polissya Zhytomyr - UEFA Conference League

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