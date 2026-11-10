Torna anche in questa stagione con la seconda sosta del campionato che arriva dopo 11 giornate di campionato la nostra classifica che tiene conto delle pagelle dei giocatori viola redatte dalla stampa fiorentina. Ogni settimana Violanews raccoglie i voti di 8 testate giornalistiche che vengono poi riassunte in questa pagina.

Sono solo 5 i calciatori viola compreso il giovane Croci che al momento superano la media del 6. In testa troviamo Pedro Goncalves che avendo giocato meno ha ancora un'oscillazione più ampia. Bene anche Njie, Mastantuono e Jimenez. Sulla destra invece i viola insufficienti con Dodò, Beto e Viery in coda. Da segnalare che anche l'intoccabile Ndour non ha una media esaltante.

Il rendimento medio di squadra

La curva con le medie complessive dei giocatori impiegati nelle partite è in miglioramento e per la prima volta due partite di campionato (Sassuolo e Juventus) finiscono con una media oltre il sei