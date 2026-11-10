L'ex viola Michele Serena ripercorre gli anni a Firenze: da Batistuta e Rui Costa alla fuga di Edmundo per il Carnevale, fino a Malesani.
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Michele Serena, difensore che ha vestito la maglia viola dal 1995 al 1998, tra i vari argomenti trattati in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso anche gli anni in viola con Bati e Rui Costa, la fuga di Edmundo e il rapporto con mister Malesani. Queste le sue parole:
Bati e Rui, due geni
Due geni, altroché. Bati è stato il nove più completo che abbia mai visto, Rui Costa era un poeta. Ci chiedevamo come facesse a fumare così tante sigarette e poi a correre in quel modo. Non si fermava mai, eppure dopo la partita si metteva lì e si rilassava fumando. Andavamo spesso a cena il giovedì: io, lui, Bati, Bigica e mister Malesani. Eravamo un grande gruppo, ci saremmo meritati lo scudetto.
Edmundo e il carnevale
Non gli perdonerò mai la scelta di non essere tornato dal Carnevale in Brasile. Avevamo Batistuta fuori per infortunio ed eravamo in lotta per vincere il campionato. Capisco la saudade o quello che vuole, ma noi avevamo bisogno di lui.
Mister Malesani
Mi sarei buttato nel fuoco per lui. Dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, dove andai voluto da Sacchi, scelsi di andare a Parma perché c’era Malesani. So che avrebbe voluto portare anche Bati. Io potevo andare all’Inter, Lippi mi avrebbe voluto subito. Invece raggiunsi il mister. Per fortuna i nerazzurri mi presero anche sei mesi dopo.
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