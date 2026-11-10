La sfida contro la Juventus, la stagione di De Gea e le difficoltà difensive della Fiorentina. Gianmatteo Mareggini analizza il momento viola, soffermandosi sulle responsabilità del portiere, sulle scelte di Vanoli e sulle qualità della squadra. le sue parole in esclusiva a Violanews.com:

Analizzare la partita non è semplice. È stata una gara spettacolare, quindi io sono anche contento di come l'ha interpretata la Fiorentina. Però penso che il pareggio sia giusto per quello che si è visto. Poi la Fiorentina poteva pure vincerla, perché anche dopo il 2-2 ha avuto due occasioni dove è stato bravo Vicario. Ma alla fine il risultato, ripeto, è giusto