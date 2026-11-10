L'ex viola analizza il momento di De Gea, fra errori individuali e ingenuità di reparto. La nostra intervista esclusiva
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La sfida contro la Juventus, la stagione di De Gea e le difficoltà difensive della Fiorentina. Gianmatteo Mareggini analizza il momento viola, soffermandosi sulle responsabilità del portiere, sulle scelte di Vanoli e sulle qualità della squadra. le sue parole in esclusiva a Violanews.com:
Analizzare la partita non è semplice. È stata una gara spettacolare, quindi io sono anche contento di come l'ha interpretata la Fiorentina. Però penso che il pareggio sia giusto per quello che si è visto. Poi la Fiorentina poteva pure vincerla, perché anche dopo il 2-2 ha avuto due occasioni dove è stato bravo Vicario. Ma alla fine il risultato, ripeto, è giusto
Un altro errore di De Gea ha portato a un gol avversario. Per lui non è una bella stagione fin qui. Secondo te perché?
Hai detto bene: non è una bella stagione. Ma solo per lui non lo è? Sta facendo degli errori, ma li sta facendo anche tutta la squadra. L'errore del portiere è sempre quello più evidente, però se ne vedono tanti di errori da parte di tutto il reparto difensivo. Poi, certo, non ti aspetti che De Gea prenda un gol come quello di Bremer. Sa benissimo anche lui che in questa occasione la responsabilità è soprattutto sua. Ma non è ovviamente l'unico.
Cioè?
Dragusin, che ha un fisico della Madonna, non si capisce come venga travolto in questo modo e non riesca a coprire quel cross. Volendo poteva rimediare. E credo che qualcosa di più la potesse fare anche Pellegrino, per esempio. Quello che voglio dire è che l'errore di David è il più evidente ma le cose vanno analizzate nella loro interezza, così come la partita
E secondo lei che partita ha fatto?
Il primo tempo di domenica sera vede un De Gea da 7, il secondo tempo uno da 4. Quindi il giusto voto per De Gea è 5/5,5 . Che poi non è che sia così importante stare attaccati a dei voti, quanto più a capire perché e per come.
Quindi è assurdo invocare il nome del secondo portiere?
Bisognerebbe andarci piano con giudizi come questo.
Vanoli ha fatto bene a difenderlo dopo la Juve?
Lo difende perché sa che il portiere che ha fra le mani è di alto livello. Il problema principale è risolvere una situazione, trovare un assetto di squadra, non stare a pensare che se cambi il portiere migliorano le cose. Perché, con tutto il rispetto dei portieri che ci sono alla Fiorentina, non ce n'è nessuno che può sostituire De Gea. Perché se poi ci accontentiamo di un portiere che prende il suo 6 tutte le domeniche, perché non ti accorgi nemmeno che ci sia allora va bene. Io ho più interesse ad analizzare tutto quello che il portiere sa fare. Lui ha tante qualità e qualche limite.
Le uscite?
Sulle palle alte è latente, ma non lo scopriamo certo oggi. Allora, a questo punto, mi auguro di vedere in campo una densità di difensori che sopperiscano a questa mancanza tecnica che può avere De Gea. Ve lo ricordate Frey? Volava da un palo all'altro e prendeva delle palle incredibili, però le uscite alte non erano il suo forte. E quindi serve trovare un assetto che sopperisca a questa mancanza.
Con Martinelli lei che farebbe?
Quest'anno l'avresti bruciato se lo avessi tenuto, perché la squadra non stava andando bene. La società ha tenuto De Gea perché l'obiettivo era quello di qualificarsi per una coppa europea, credo. E io continuo a essere contento dei giocatori. Davanti la Fiorentina è una squadra potenzialmente devastante, volendo. Sono ottimista, perché i giocatori di qualità ci sono, molto più che in tante altre squadre.
Si ringrazia Gianmatteo Mareggini per la consueta disponibilità
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