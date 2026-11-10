"Non è solo colpa di De Gea, i difensori difendono male, quello che difende meglio è Joao Mario ed è tutto dire"

Redazione VN
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, ha criticato fortemente David De Gea. Secondo il noto giornalista, sarebbe arrivato il momento di Christensen:

Alla prima puntata di dicembre ero qua ad enumerare i 12 gol che aveva De Gea sul groppone l'anno scorso. Quest'anno contiamo il gol di Bremer, quello di Laurienté - poi hanno vinto, ma non si possono sempre segnare 4 reti -, quello di Douvikas, la respinta difettosa sul gol di Osmajic, le non respinte su Hainaut e due volte su Malen. Col Torino Mandragora fa un gran gol... da 40 metri, sul primo palo. Io l'ho amato, ma secondo me è arrivato un momento in cui bisogna chiedersi se sia il caso di provare un esperimentino e vedere se il secondo portiere, Christensen, è un pericolo pubblico o c'ha le mani. Non c'è un momento in cui De Gea ti dia sicurezza, a parte con l'Inter che è tornato quello di un tempo. Non so se va mandato una settimana alle Maldive, poi magari torna e si riprende, ma non è più in grado, se proietti i gol presi finora ne prendi 80, dove vai? Non è solo colpa di De Gea, i difensori difendono male, quello che difende meglio è Joao Mario ed è tutto dire, ma non si può pensare che questo De Gea le possa giocare tutte e 38.
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