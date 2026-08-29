Fabio Grosso continua a collezionare record negativi sulla panchina viola. Dopo aver eguagliato, con un passivo di 4 reti nella prima giornata, uno dei primati negativi della storia gigliata, il neo allenatore gigliato è riuscito, infatti, a stabilire anche il nuovo record negativo per quello che concerne il rendimento della Fiorentina nelle prime due giornate di Serie A. Per l'ottava volta nella sua storia la Fiorentina ha conseguito due sconfitte nelle prime due giornate di campionato (altro record negativo eguagliato), ma per la prima volta con un una differenza reti negativa di ben 7 reti, mai successo in passato. Anche le zero reti segnate e le 7 subite rappresentano due record negativi eguagliati ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27 Di seguito la graduatoria delle peggiori partenze in Serie A della Fiorentina dopo le prime 2 giornate

Anno Allen. Gare Ris. 2026-27 Grosso Roma-Fiorentina 4-0 Fiorentina-Frosinone 0-3 1948-49 Ferrero Fiorentina-Palermo 0-3 Juventus-Fiorentina 2-0 1935-36 Ara Triestina-Fiorentina 5-1 Fiorentina-Bologna 0-1 2001-02 Mancini Fiorentina-Chievo 0-2 Milan-Fiorentina 5-2 2017-18 Pioli Inter-Fiorentina 3-0 Fiorentina-Sampdoria 1-2 1962-63 Valcareggi Fiorentina-Modena 1-2 Sampdoria-Fiorentina 1-0 2006-07 Prandelli Fiorentina-Inter 2-3 Livorno-Fiorentina 1-0 2019-20 Montella Fiorentina-Napoli 3-4 Genoa-Fiorentina 2-1