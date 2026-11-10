Ci ha lasciati nelle scorse ore quello che era il giocatore più vecchio ancora in vita della storia della Fiorentina, cioè Luciano Tessari. L'ex portiere viola, morto a Roma e a Firenze per una stagione (1951-52) in prestito dalla Roma, era nato a San Martino Buonalbergo (VR) il 30 settembre 1928. Il suo esordio in maglia gigliata è datato 16 dicembre 1951, in occasione di Fiorentina-SPAL 0-0. Tessari collezionò in tutto 2 presenze in quel campionato con la Fiorentina, in cui era approdato come "riserva" del leggendario Costagliola. Da evidenziare il fatto che Tessari esordì in viola pochi giorni prima dell'elezione a presidente della società gigliata di Enrico Befani, colui che cambiò, per sempre, la storia della Fiorentina. LA REDAZIONE DI VIOLANEWS PORGE LE PIÚ SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI DI LUCIANO TESSARI