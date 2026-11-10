Fu il "secondo" di Costagliola nella stagione 1951-52

Roberto Vinciguerra
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Ci ha lasciati nelle scorse ore quello che era il giocatore più vecchio ancora in vita della storia della Fiorentina, cioè Luciano Tessari. L'ex portiere viola, morto a Roma e a Firenze per una stagione (1951-52) in prestito dalla Roma, era nato a San Martino Buonalbergo (VR) il 30 settembre 1928. Il suo esordio in maglia gigliata è datato 16 dicembre 1951, in occasione di Fiorentina-SPAL 0-0. Tessari collezionò in tutto 2 presenze in quel campionato con la Fiorentina, in cui era approdato come "riserva" del leggendario Costagliola. Da evidenziare il fatto che Tessari esordì in viola pochi giorni prima dell'elezione a presidente della società gigliata di Enrico Befani, colui che cambiò, per sempre, la storia della Fiorentina. LA REDAZIONE DI VIOLANEWS PORGE LE PIÚ SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI DI LUCIANO TESSARI

Luciano Tessari

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