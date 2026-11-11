La Fiorentina ha un'occasione importante per cambiare il volto della propria stagione. È quanto evidenzia il Corriere dello Sport, che analizza il calendario viola dalla ripresa del campionato fino alla pausa natalizia. Dopo un percorso fin qui caratterizzato da nove punti e diverse difficoltà, la squadra di Vanoli potrebbe trovare nelle prossime cinque giornate l'opportunità per risalire la classifica.

Si partirà con due trasferte consecutive contro Monza e Udinese, entrambe nell'arco di sei giorni, seguite dalle gare casalinghe contro Cagliari e Bologna, intervallate dalla trasferta di Parma. Un calendario sulla carta favorevole, ma che nasconde diverse insidie: tre delle cinque avversarie sono infatti coinvolte nella lotta per non retrocedere e ogni passo falso rischierebbe di avere conseguenze pesanti sulla classifica viola.

Per il quotidiano, la Fiorentina ha dunque margine per cambiare il proprio destino, ma dovrà dimostrare sul campo di avere personalità e capacità di sfruttare un'occasione che potrebbe rivelarsi decisiva.