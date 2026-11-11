Jimenez è uno dei protagonisti della crescita viola: due gol e tre assist con Vanoli. In estate la Fiorentina dovrà decidere sul riscatto.

Redazione VN
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La cura Paolo Vanoli ha restituito centralità ad Alex Jimenez. Come evidenzia un'analisi dedicata al terzino spagnolo, il classe 2005 è uno dei giocatori che maggiormente hanno beneficiato del lavoro del tecnico, diventando una risorsa importante sulla fascia destra. Due gol e tre assist in campionato, partecipando direttamente al 29,4% delle 17 reti realizzate dalla Fiorentina.

Le prestazioni contro Inter e Atalanta, con il gol a San Siro e l'assist per Njie, confermano la sua capacità di incidere anche contro avversarie di livello. A Firenze Jimenez ha ritrovato fiducia e continuità dopo le esperienze al Milan e al Bournemouth, ma il rendimento dei prossimi mesi sarà fondamentale anche in ottica futura.

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In estate la Fiorentina dovrà infatti decidere se esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro con il club inglese. Un investimento importante, soprattutto considerando anche i 17,5 milioni previsti per il riscatto di Dragusin. Jimenez ha quindi un obiettivo ulteriore: convincere la società viola a puntare ancora su di lui. Lo scrive La Nazione.

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