La Fiorentina si prepara a riscattare Alieu Njie dal Torino: 12 milioni aggiuntivi dopo i 4 del prestito, legati a una condizione contrattuale.
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La Fiorentina è pronta a completare l'investimento per Alieu Njie. Come riporta La Nazione, l'attaccante svedese è arrivato in estate dal Torino con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro, ma l'operazione prevede altri 12 milioni per il riscatto al verificarsi di una condizione legata alla prima partita viola successiva al 5 febbraio.
Un passaggio che il quotidiano considera sostanzialmente una formalità, anche alla luce del rendimento del classe 2005. L'investimento complessivo raggiungerà così i 16 milioni di euro. Una cifra importante, che le prestazioni offerte finora dal giovane attaccante sembrano giustificare.
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