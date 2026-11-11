La sosta può rappresentare un'occasione importante per recuperare energie e risorse in casa Fiorentina. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra le priorità di Vanoli c'è soprattutto il ritorno a disposizione di Arthur Atta, fermo dal 20 settembre dopo la partita contro il Napoli per un problema muscolare agli addominali. Il centrocampista francese, acquistato in estate per 25 milioni di euro per il 70% del cartellino, ha già saltato cinque partite e il suo recupero è particolarmente atteso.

Non c'è soltanto la questione degli infortunati. Tra i giocatori chiamati a ritrovare il rendimento migliore figurano anche Fagioli e Ndour, oltre ai difensori Viery e Dragusin, apparsi in flessione dopo essere stati costretti agli straordinari per le assenze di Pongracic e Ranieri. Da recuperare anche Beto, che potrebbe garantire un'alternativa a Pellegrino sia in termini di caratteristiche sia di soluzioni tattiche.

Discorso diverso per De Gea, finito nel mirino delle critiche dopo l'uscita che ha portato al pareggio della Juventus. Il quotidiano sottolinea però l'importanza del portiere spagnolo, considerato ancora un valore aggiunto e un riferimento per la squadra: la fiducia nei suoi confronti resta fondamentale.