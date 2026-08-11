La stagione della Fiorentina inizia subito con una gara assolutamente da vincere per evitare di scrivere altri record storici negativi, dopo quelli, purtroppo, stabiliti nel corso dell'ultima stagione. Contro il Benevento al "Franchi" venerdì sera la squadra viola dovrà, infatti, cogliere un successo per non allungare ulteriormente il periodo consecutivo senza successi in Coppa Italia. L'ultima affermazione della Fiorentina in Coppa Italia nei tempi regolamentari risale, per la precisione, al 3 aprile 2024, in occasione dell'andata della semifinale contro l'Atalanta (1-0 a Firenze con gol di Mandragora). Dopo quella vittoria i viola, in sequenza, hanno perso contro l'Atalanta nella gara di ritorno, hanno perso ai calci di rigore contro l'Empoli il 5 dicembre 2024 negli ottavi di finale ed hanno nuovamente perso, sempre a Firenze e sempre in occasione degli ottavi di finale, lo scorso 27 gennaio contro il Como. Contro il Benevento, quindi, la Fiorentina tenterà di spezzare quell'astinenza da vittorie in Coppa Italia che dura da 2 anni e 4 mesi. Il record negativo assoluto è di 2 anni e 10 mesi (periodo marzo 2015-gennaio 2017). Nel caso, quindi, in cui la Fiorentina non dovesse superare il Benevento salirebbe, inevitabilmente, ad oltre 3 anni e 10 mesi il periodo senza successi in Coppa Italia, diventando così il più lungo ed il peggiore di sempre. Da evidenziare il fatto che, nel suo passato, la Fiorentina è arrivata a vincere una gara di Coppa Italia anche dopo 3 anni e 2 mesi dal precedente successo, nel periodo fra il maggio 2001 (quando i viola alzarono per l'ultima volta il trofeo) e l'agosto 2004, ma con un'eccezione non di poco conto, visto che la squadra viola non aveva preso parte alle due edizioni post fallimento. Un altro record assoluto negativo da evitare sarebbe rappresentato dal fatto che per la terza volta consecutiva nella sua storia la Fiorentina rischierebbe di subirebbe l'eliminazione in Coppa Italia subito dopo la partita d'esordio, un fatto mai accaduto nella storia gigliata. Chiudiamo ricordando che, comunque, quello attuale è il peggior periodo della Fiorentina in Coppa Italia. Nelle ultime 8 partite disputate negli ultimi 3 anni e 4 mesi, infatti, la squadra viola ha ottenuto una sola vittoria, 4 pareggi (con due "lotterie" dei rigori a favore ed una contraria) e 3 sconfitte ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27

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