“Voi comaschi, noi colle femmine”. La storia dello striscione slogan degli anni 80′

Como e Fiorentina si sfideranno domenica a distanza di 20 stagioni. I tifosi viola si spostavano sulla riva del lago in quasi cinquemila, ma non esistevano le limitazioni di oggi. Mentre domenica saranno oltre 700 in trasferta al Sinigaglia per sostenere la squadra di Palladino in una gara utile per continuare a sognare. Como è stata teatro di uno degli striscioni più divertenti e iconici della storia della Curva Fiesole: "Voi comaschi, noi colle femmine". Un gioco di parole tanto semplice quanto efficace, che però è passato alla storia, tanto da essere replicato da altre tifoserie. Cristiano Militello, noto volto televisivo celebre per il suo servizio "Striscia lo striscione" su "Striscia la notizia" ha spiegato: "Quando arrivò il momento di decidere il nome per il mio primo libro solo due erano gli striscione che si contendevano la scelta, "Giulietta è na' zoccola" e "Voi comaschi, noi colle femmine", perché entrambi erano gli slogan degli anni 80' che erano saliti agli onori per la loro originalità". "Nel 2005 quando organizzammo lo Scudetto degli striscioni, andammo a premiare l'autore di questo lenzuolo, un ragazzo di nome Ferruccio che faceva il portantino a Careggi". "Questo striscione spiega in poche parole tutta l'ironia fiorentina e anche per questo sono contento che la squadra di Palladino si trovi così in alto in classifica. Il tecnico viola sta confermando tutto il suo valore". Il leader dell'Atf e protagonista di quella trasferta a Como, Federico De Sinopoli ha raccontato: "Il Sinigaglia in quegli anni era terreno fertile per le battute, perché la tifoseria del Como era indietro rispetto ai movimenti ultras dell'epoca. Infatti quando poi tornammo gli anni successivi replicammo con "Sempre comaschi?". "Ma la battuta iniziale è stata l'unica degna di entrare nella storia". Lo riporta La Nazione