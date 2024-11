Febbre campionato per i fiorentini: in più di 700 andranno a Como

Ondata viola pronta a partire per Como: non sono bastati i 700 tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti

Buone notizie dal fronte degli infortunati. Cataldi e Bove stanno lavorando per recuperare dai rispettivi problemi fisici e l'obiettivo è quello di rimetterli in gruppo già dalle prossime sedute. Che poi è la stessa ambizione che culla Gudmundsson. L'islandese ha ripreso a correre da giorni, il recupero procede bene. E anche lui a breve dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. I motori si stanno scaldando anche per quanto riguarda i tifosi. I biglietti per il 'Sinigaglia' sono già polverizzati a livello di settore ospiti. I 700 tagliandi a disposizione hanno risposto solo in parte alle richieste dei tifosi viola. Che qualche biglietto lo stanno trovando anche in settori limitrofi. Alla fine il contingente gigliato sarà un po' più numeroso rispetto al conteggio del solo settore destinato ai fiorentini.