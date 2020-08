Vlahovic via, ma solo in prestito: la Fiorentina non vuole sbagliare, rinnovo in vista?

La questione sembra assumere sempre più i contorni della certezza: Dusan Vlahovic verrà ceduto in prestito perché cresca da titolare fisso, rimanendo di proprietà della Fiorentina. Le valutazioni definitive saranno rimandate alla fine della prossima stagione. A scriverlo è il Corriere Fiorentino, che sottolinea anche come il ragazzo sia rimasto fin troppo tempo in Primavera, per via delle ambizioni della vecchia proprietà in merito ai trofei giovanili; questo ha penalizzato la crescita di Vlahovic, sul quale comunque tutti sono pronti a scommettere. La prossima destinazione verrà ben ponderata, il giovane attaccante deve essere inserito nel giusto ambiente, e inoltre verrà proposto un rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2023) per cautelarsi in caso di maturazione e per dimostrare la stima immutata da parte della società. Il serbo deve ritrovarsi dopo un finale di campionato ai margini, e l’esempio che ha in squadra, Castrovilli, dovrebbe convincerlo circa la bontà della scelta di andare a fare esperienza altrove. Rimarrà Cutrone, per fare l’alternativa al centravanti in arrivo dal mercato.

IL NOSTRO PUNTO SU VLAHOVIC