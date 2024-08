Verso la Conference League: ecco quanto vale il passaggio del turno

"3,17 milioni il premio che la Uefa ha stipulato per le trentasei società che si qualificheranno al super-girone di Conference. A questa cifra vanno aggiunti gli incassi relativi ad almeno sei gare del girone - tre in casa - e ai risultati di queste (400mila euro a vittoria, 122mila euro per il pareggio), cifre che andrebbero a crescere in caso di avanzamento del turno. Nelle precedenti due campagne di Conference, arrivando entrambe le volte in finale, la Fiorentina è riuscita a mettere insieme 40 milioni (20 milioni a edizione), una cifra che potrebbe essere superiore quest'anno visto l'aumento dei premi legato alla riforma delle competizioni Uefa".