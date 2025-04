Con e senza Gosens: perché nessuno vuol privarsi di Robin. I numeri in stagione

"Proveremo in tutti i modi a recuperare Gosens, ma non so se ce la faremo": così Raffaele Palladino nella conferenza stampa , riguardo appunto alla presenza, o meno, del terzino tedesco. Alla fine, però, l'ex Inter e Atalanta non ce la fa e resta fuori dai convocati ( il motivo ). Spazio dunque a Parisi sulla corsia sinistra. Gosens si era allenato in gruppo e il suo ritorno contro il Milan sembrava probabile, anche se Palladino ha sempre mantenuto prudenza per non rischiarlo, con un Parisi - oltretutto - che gli dà le giuste garanzie.

Le soluzioni alternative

Senza l'ex Atalanta giocherà Parisi, il primo ricambio in panchina è Folorunsho. Il nuovo ruolo da tornante, disegnato per lui da Palladino nel 3-5-2, in cui al momento è chiuso e non trova spazio in mediana. Il tecnico lo ha provato in quella posizione nel finale della partita contro l'Atalanta. Offre corsa, dinamismo e tanta sostanza, soprattutto nel gioco aereo. Certo, da lui che ha doti spiccatamente offensive, non si può pretendere che garantisca la copertura di Parisi o dello stesso Gosens. Non è un caso se dal suo ingresso in campo Bellanova è riuscito a fare quello che fino a quel momento gli era stato impedito: andare sul fondo e crossare in un paio di occasioni. Può essere una nuova vita per l'ex Verona, già così versatile, per garantirsi un futuro in viola?