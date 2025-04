Palladino: “Proviamo a recuperare Gosens. Da adesso vogliamo vincerle tutte”

Gli infortuni: "Colpani è in fase di ripresa, dovrebbe rientrare la prossima settimana. Gosens ha ancora un fastidio al ginocchio, vedremo se potremo recuperarlo per sabato. Noi ci stiamo provando, e speriamo di averlo. Noi abbiamo fatto un ottimo percorso da inizio anno, abbiamo cambiato molto. Nel periodo di ottobre-novembre abbiamo raggiunto un picco massimo, poi abbiamo avuto un periodo di contraccolpo. Io credo che i valori siano venuti fuori alla fine. Siamo stati bravi a gestire i momenti difficili, sia la società che i ragazzi. Dobbiamo crescere sempre, non si è mai al 100%"

Su Mandragora: "Il nostro segreto deve essere partita per partita, provando a vincerle tutte, a noi non deve interessare degli altri. Dobbiamo ambire al massimo, e andiamo a Milano a giocarcela. Mandragora sta facendo un grande campionato, lui ha saputo aspettare. Nel girone d'andata ha trovato meno spazio, ma ha lavorato. Sta raccogliendo i suoi frutti, ma non solo lui. Per esempio Pongracic, che prima giocava poco. Quelli che adesso non stanno trovando spazio mi aspetto che quando verranno chiamati in causa faranno la differenza"

Le aspettative: "Non vogliamo troppo alti, dobbiamo essere equilibrati. Io penso che abbiamo dei valori, stiamo bene, e dobbiamo cavalcare l'entusiasmo. Ma andiamo a Milano con grande umiltà, contro una squadra che ha voglia di rivalsa. La stiamo preparando bene e dobbiamo continuare a spingere. Io credo sia un campionato equilibrato, ci sono tante squadre forti. Noi siamo arrivati a due mesi in gioco, con grande orgoglio. Adesso ci siamo arrivati bene, mentalmente e fisicamente, con tutti gli uomini dentro. Adesso non va guardata la classifica, poi abbiamo la Conference. Avere dei giocatori che stanno benen è fondamentale, vuol dire che abbiamo lavorato bene, e lo dimostra che chi entra si integra nella partita"

Come sta Comuzzo? "Comuzzo sta benissimo, sempre il solito soldato, si allena a 2000. Pietro è fondamentale, sa che quando viene chiamato in causa fa sempre bene, di questo sono felice. Io penso già alla gara di sabato, poi penserò alla Conference. Il nostro valore aggiunto è la rosa. Poi farò tutte le valutazioni, ma oggi bisogna pensare partita per partita"

Il modulo: "Quando si cambiano sistemi di gioco ci sono dei ragionamenti provati e pensati. C'è un lavoro ed uno studio dietro. Dopo gennaio ci siamo trovati a fare delle scelte. Abbiamo perso Ikonè e Sottil ed abbiamo pensato che avendo tanti centrocampisti questo poteva essere il modulo giusto. Ho provato, ed ho avuto delle buone risposte, poi i ragazzi si sono adattati, e parlando con loro ho avuto dei feedback positivi. Le mezz'ali a piede invertito? Non te lo posso dire, non sveliamo i nostri segreti (ride n.d.r)"

L'ex Sottil e Adli: "Il campionato è bello ed equilibrato, le squadre che staranno meglio avranno dei vantaggi. Il passato è passato, gli ultimi due mesi sono quelli più pesanti. Dobbiamo provare a vincerle tutte, sappiamo che il calendario è fitto, ma noi stiamo bene, vogliamo giocare ed essere competitivi. Quando sono arrivato si parlava sempre di luo, e della sua continuità. La società lo ha aspettato, e negli ultimi mesi ha dimostrato il suo valore. Poi lui ha fatto la scelta di andare al Milan, quello che gli dovevo dire gliel'ho detto a quattr'occhi, gli auguro di fare bene. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Io da oggi in poi non parlo più del prossimo anno, è fuori luogo parlarne. Per quanto riguarda Adli, ha avuto questo problema alla caviglia, ha sofferto. Nella prima parte di anno è stato strepitoso, ora sta tornando e deve trovare la continuità. Io conto su di lui, dobbiamo recuperarlo, a me piace. Sicuramente troverà spazio"

Zaniolo: "Sta lavorando bene durante la settimana, ha un atteggiamento giusto, mi piace come si allena. Deve aspettare il suo momento, le qualità le ha. Contro l'Atalanta è entrato con lo spirito giusto. Sono sicuro che qundo verrà chiamato in causa, come ho sempre detto, farà vedere il suo valore"