Milan-Fiorentina, sabato ore 20:45: dove vederla in TV e in streaming

Milan-Fiorentina, ultimo big match di un tour de force "profittevole". Ecco il miglior modo per seguirla, in TV e in streaming

Redazione VN 3 aprile - 11:30

Sabato sera, a San Siro, va in scena l'ultima partita di questo difficile, ma profittevole (a livello di risultati) tour de force per la Fiorentina. Dopo Napoli, Juventus e Atalanta: ecco il Milan di Conceicao, reduce, in campionato dalla sconfitta contro i partenopei e in Coppa Italia, dal pareggio contro i "cugini" nerazzurri dell'Inter. Porte aperte, dunque, alla 31esima giornata di questa Serie A. Ecco i migliori modi di seguire la partita, in TV, in streaming e in radio.

In tv e streaming — Luogo Stadio "Giuseppe Meazza" Data e orario Sabato 5 aprile, ore 20:45 Tv DAZN, Sky Sport Calcio STREAMING DAZN, Sky Go

Le alternative — Coloro che fossero impossibilitati a seguire Milan-Fiorentina in tv, hanno altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da Violanews.com in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al post partita grazie al nostro inviato a San Siro, e come sempre la radiocronaca su Radio Bruno.