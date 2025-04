Ferrara: “Kean? Fare come con Toni. L’aria di Primavera risveglia la Fiorentina”

"L'inverno si trasforma sempre in primavera". Vale per il clima, vale per le nostre vite e vale, in questo caso, per la Fiorentina, perché, pensandoci bene due mesi fa vagavamo nell'ombra e adesso abbiamo il cuore gonfio di belle sensazioni. La squadra, facciamoci caso, in questo momento è fuori dalle coppe europee, eppure c'è chi vede la zona Champions come obiettivo credibile e sennò c'è l'Europa League a un passo e la Conference come alternativa".