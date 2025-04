Ma il Barcellona non era nei guai? Come può permettersi Kean

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha lanciato la notizia di un interessamento del Barcellona per l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean. Il bomber viola sta giocando una stagione incredibile, non solo a livello di numeri (già 24 i gol stagionali considerando tutte le partite giocate, anche in Nazionale). La sua esplosione lo ha messo sotto i riflettori di tutta Europa, con sirene di mercato in arrivo soprattutto da Inghilterra e Spagna. E molti di questi club sarebbero disposti ad offrire anche molto di più rispetto ai 52 milioni fissati in estate, di comune accordo tra Fiorentina e giocatore, per la clausola rescissoria. Tra queste squadre, appunto, c'è anche il Barcellona, a caccia della soluzione migliore per un ricambio generazionale rispetto a Lewandowski. Ma i blaugrana non erano nei guai? Questo almeno è quello che tutti pensavano in questo momento. Andiamo a spiegare come potrebbe permetterselo.