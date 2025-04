VN – Esodo dei tifosi viola in trasferta a San Siro. C’è anche Commisso?

A San Siro non dovrebbe mancare neppure Rocco Commisso. Insieme a lui per Milan-Fiorentina ci saranno almeno 3mila tifosi viola

Si prospetta un grande esodo viola, stasera al "Meazza" ci saranno almeno 3 mila tifosi della Fiorentina in trasferta. Sono previsti 70 mila spettatori a San Siro, una bella cornice di pubblico per Milan-Fiorentina. A San Siro non dovrebbe mancare neppure Rocco Commisso. Il patron viola con ogni probabilità seguirà la squadra nel capoluogo lombardo, per stare vicino a Palladino e ai giocatori.