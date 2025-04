Ecco il Rocco che ci piace: forse l’asticella si sta alzando davvero

A me l'aria sembra davvero cambiata. Dopo le parole dei giorni scorsi di Daniele Pradè, il presidente Commisso si allinea e ribadisce: la Fiorentina punta in alto. Sono solo parole, vero, ma hanno un taglio diverso rispetto a tante dichiarazioni del recente passato. E come scrivevo qualche giorno fa, l'ambizione sbandierata nel giugno scorso, si sta trasformando in fatti. Certo, guardando la classifica non si notano passi in avanti rispetto alle ultime stagioni: la Fiorentina è ottava e complessivamente sta andando pure un po' peggio (vedi Coppa Italia). Ma i verdetti sono ancora lontani e la distanza da traguardi importanti non è molta. In compenso sul mercato il salto di qualità è stato evidente e sono state poste le basi per alzare davvero l'asticella. Insomma viene voglia di credere che sia vero, forse Commisso non si accontenta più di vivacchiare.