Impresa? “No, normalità”. Pradè rilancia per una Fiorentina tra le grandi

Avviso ai naviganti: si alza l'asticella

E veniamo a Daniele Pradè, che quest'anno ha deciso di non essere quasi mai banale. "I ragazzi, il mister e tutti quanti devono capire che noi ambiamo a fare questi risultati, è la nostra ambizione. Noi siamo la Fiorentina e battere le squadre forti non dico che debba essere la normalità, ma è questo il nostro percorso". Parole che valgono, da un lato come monito a Palladino e alla squadra per il finale di stagione, ma dall'altro - soprattutto - suonano come una dichiarazione d'intenti importante per un'orizzonte futuro. C'è una rinnovata voglia di alzare l'asticella, di non accontentarsi più del settimo-ottavo posto, ma di tornare al tavolo delle grandi, o quantomeno subito a ridosso. I segnali arrivati dalle ultime due sessioni di mercato, seppur sempre con l'attenzione a far tornare i conti, sono chiari: la Fiorentina di oggi è molto più forte, per valori e prospettive, di quella della scorsa stagione. E la firma è quella di Pradè, alla prima stagione in cui le redini dell'area tecnica sono completamente in mano sua. Dopo 9 mesi possiamo dire che il DS non mentiva quando parlava di "ambizione" e le parole di ieri alimentano la speranza che questo sia solo l'inizio.