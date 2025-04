Difesa granitica, garanzia in mediana e tandem d’attacco. Le chiavi di Palladino

Non più soltanto attesa e ripartenze: ora la Fiorentina sfrutta le sue trame. Così il Corriere dello Sport descrive il mutamento viola. Lo ha sempre richiesto a parole Raffaele Palladino: una Fiorentina camaleontica, capace di cambiare a seconda delle situazioni. Concetto assimilato eccome in quest'ultimo periodo, con la sua squadra che sembra aver mutato pelle. Stasera c'è di nuovo il Milan, dopo la vittoria per 2-1 al Franchi. Niente a che vedere con la partita d'andata, giocata ad ottobre. Sei mesi dopo, a campi invertiti, Milan-Fiorentina sarà tutto un altro spettacolo. Sfidare il Milan in questo momento, potrebbe sembrare l'ideale per una Fiorentina che si è dimostrata particolarmente a suo agio con le big. una Viola meno attendista, che tende a speculare meno e a giocare di più. Tutto il contrario, ad esempio, rispetto a quanto visto nell'ultima visita a San Siro, la sconfitta per 2-1 subita dall'Inter due mesi fa.