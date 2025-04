La nascita del 3-5-2, Palladino: “Ecco come e quando lo abbiamo pensato”

Il mercato di gennaio ha cambiato la Fiorentina, ed il 3-5-2 ha dato i suoi frutti. Palladino ha spiegato come è nato il nuovo modulo

La svolta della Fiorentina delle ultime settimane è arrivata nel momento chiave della stagione. Dopo la sconfitta di Verona, Raffaele Palladino ha dovuto cambiare la sua viola. Il 4-2-3-1 asimmetrico non dava più le stesse garanzie di prima, e quindi il tecnico ha varato il nuovo 3-5-2. Un modulo che ha dato i suoi frutti, e che, grazie a giocatori come Fagioli, Gudmundsson e Pongracic. Proprio Palladino in conferenza stampa ha spiegato la nascita di questa soluzione tattica. Le sue parole: