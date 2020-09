Ancora devono essere limati vari aspetti, ma c’è una base di accordo tra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura. Rapporti buoni e discorsi proficui con il suo agente, Mino Raiola, alcune distanze che restano. Non è questione di ore, le parti presto torneranno a incontrarsi. La Fiorentina non è l’unica opzione per Bonaventura, ma la pista resta molto calda e l’ottimismo per una fumata bianca aumenta ogni giorno. Il suo arrivo, peraltro, andrebbe a congelare la candidatura di Torreira, che resta sullo sfondo: dalla Toscana filtrano notizie diverse da quelle che in Inghilterra davano l’affare per concluso, intesa non possibile ai costi attuali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

