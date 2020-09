M. Orlando: “Bonaventura sarebbe un gran colpo. Piatek piace a Iachini”

L’ex viola Massimo Orlando è stato intervistato da tuttomercatoweb.com:

Credo che come accade ormai da anni nel mercato prima si muovono le big e poi via via tutte le altre. In ogni caso i nomi che vengono accostati alla Fiorentina mi piacciono. Peccato per Thiago Silva perchè per quel che so c’era stata davvero la possibilità di un suo arrivo.

Bonaventura? Sarebbe un gran colpo pur non essendo un ragazzino e avendo anche avuto infortuni è un giocatore di qualità. Ora la Fiorentina ha bisogno di una squadra più tecnica e meno muscolare e Bonaventura sarebbe perfetto con Castrovilli, Amrabat, Pulgar. Punterei su di lui”.

In attacco? Higuain non lo prenderei. Come attaccante non si discute ma non so quanta voglia abbia di rimettersi in discussione in una realtà diversa. Cercherei un giocatore d’esperienza

Piatek? Giocatore che può interessare. Beppe (Iachini, ndr) mi disse tempo fa che gli piaceva tanto. E’ un finalizzatore, un bel terminale offensivo. Cutrone ha chiuso la stagione molto bene, dimostrando di essere in forma però credo che ci vogliano più certezze e che serva un calciatore con tanti gol sulle spalle.

Chiesa? Spero che resti. E’ un potenziale fuoriclasse e l’anno scorso per tanti motivi non ha fatto bene. Se la Fiorentina dovesse cederlo ora non farebbe un affare. Sono convinto che, restando, il prossimo anno un Chiesa tranquillo possa giocare un super campionato.