Sarri alla Fiorentina? E’ ancora un’ipotesi. Il tecnico deve trattare con la Juventus

Rocco Commisso è intenzionato a confermare Giuseppe Iachini, ma intanto circola con insistenza il nome di Maurizio Sarri. Come scrive La Nazione, dalla Fiorentina filtrano smentite decise, di sicuro il pareggio contro lo Spezia e il declino della squadra nel secondo tempo hanno confermato la sensazione che i giocatori rispettino l’allenatore a livello umano ma parzialmente si ritengano coinvolti dalle sue indicazioni tecniche e tattiche.

L’arrivo di Sarri resta ancora nel campo delle ipotesi. Anche se sono cominciati i contatti fra i legali del tecnico e la Juve, la fine delle trattative non è per ora affatto scontata. L’obiettivo della Juve è quella di alleggerire un bilancio che affonda i suoi numeri nel rosso e in ballo ci sono cifre di assoluto valore: 6 milioni netti percepirà Sarri fino al giugno 2022, più altri 2 e mezzo (sempre netti) erano stati concordati come parziale risarcimento nel caso in cui la società bianconera non avesse rinnovato il contratto. In tutto sono 8 milioni e mezzo, che diventano il doppio al lordo.

La spesa totale degli ingaggi della Fiorentina (compreso quello di Montella, sempre a libro paga) sfiora i 70 milioni su un bilancio che non arriva ai 100. Commisso, come scritto all’inizio, si è preso la responsabilità della conferma di Iachini. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, parli alla squadra per confermare la fiducia a Iachini, responsabilizzando i giocatori.