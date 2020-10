Iachini in bilico, ma per ora Commisso è deciso a confermarlo

La posizione di Beppe Iachini è in bilico dopo la sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio contro lo Spezia. Adesso – scrive La Nazione – deve decidere Rocco Commisso. L’unica certezza è che un’altra retromarcia sull’allenatore – dopo quella su Montella – sarebbe una specie di autogol. Si parla di Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus a 17 milioni lordi. Già, ma fra la Fiorentina e il club bianconero ci sono stati altri affari in corso, a cominciare da quello appena chiuso per Chiesa: sono possibili integrazioni o giri di valuta per aiutare Sarri a raggiungere una transazione con la Juve, spingendolo verso Firenze dopo il divorzio estivo, dolorosissimo e ancora non completamente assorbito, dalla Juve?

Oggi la squadra si ritroverà e, sempre secondo le notizie filtrate, sarà messa di fronte alla fiducia ribadita sul conto di Iachini: nessuno mostri poca convinzione in campo, il senso del gruppo dovrà essere riacquisito velocemente dopo la pessima figura fatta a Cesena contro lo Spezia.

(…)

Commisso – prosegue La Nazione – per ora è deciso a rispettare la propria scelta di confermare Iachini. Dovrà essere lui a decidere un’eventuale retromarcia e ancora non sembra affatto convinto, probabilmente anche per rispettare la propria scelta.

Oltre a quello di Sarri, sono circolati anche i nomi di Semplici e Mazzarri, mentre Spalletti e Allegri risultano inavvicinabili.