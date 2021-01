Roma, Fonseca adesso rischia grosso. E al suo posto può tornare ancora Spalletti

Il Messaggero nell’edizione odierna dedica uno spazio ai giallorossi con questo titolo: “Roma allo sbando, adesso Fonseca rischia il posto“. Doppia gaffe per la squadra del portoghese che perde contro lo Spezia-B (9 cambi rispetto a Torino) 4-2 all’Olimpico ridotta in 9, ma che effettua anche un cambio in più dei consentiti. Errore gravissimo del team manager Gombar che bissa quello di Verona all’esordio in A. Pellegrini si era subito insospettito, ora il Giudice Sportivo deciderà se abilitare il risultato o decretare lo 0-3. L’eliminazione somiglia molto a quella del 2015, sempre contro i liguri, che costò l’esonero a Garcia: tra i papabili successori di Fonseca c’è Spalletti.