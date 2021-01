Incredibile quanto fatto dalla Roma durante la gara di Coppa Italia contro lo Spezia. I giallorossi, infatti, mal interpretando il regolamento della competizione hanno effettuato sei sostituzioni. Il regolamento della Coppa prevede che nei supplementari ci sia uno slot extra per i cambi, ma non la sesta sostituzione, effettuata dai giallorossi. Nonostante la sconfitta per 2-4 sul campo, la Roma avrebbe perso la sfida a tavolino.

