Prandelli più vicino, palla a Commisso. Per luglio si punta a uno tra Sarri e Spalletti

Secondo La Nazione, dopo il deludente pareggio di ieri a reti bianche contro il Parma, il ritorno di Cesare Prandelli a Firenze è più vicino. Forse dietro l’angolo. La disponibilità del tecnico, anche ad un accordo lungo solo otto mesi, c’è ed è la variabile che può fare la differenza nelle mosse della società. Ora la palla passa a Commisso. Il presidente potrà parlare con il tecnico di Orzinuovi nelle prossime ore, con l’obiettivo di chiudere un’operazione che aiuti la Fiorentina a rialzare la testa. In quest’ottica, la pausa per le Nazionali cade al momento giusto. Poi ci sarà tempo per programmare nel modo giusto il futuro, sfruttando anche la doppia scadenza di contratto di Iachini e Montella (forse tripla, se davvero dovesse arrivare Prandelli per otto mesi) a giugno 2021.

E qui riflettori tornano ad accendersi soprattutto su due nomi: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. La prima soluzione è molto probabilmente quella a cui avrebbero voluto rivolgersi subito i dirigenti della Fiorentina. Per luglio, dopo la risoluzione con la Juventus, la strada della Fiorentina potrebbe piacergli, magari con ampi margini di gestione anche di situazioni di mercato per gli innesti che ritiene necessari per un salto in avanti sul piano della qualità. Discorso simile per Spalletti, anche se per l’ex Inter la concorrenza alla volontà della Fiorentina avrà un peso specifico difficile da controbattere. La lunga e brutta notte di Parma, insomma, potrebbe spingere e aiutare la Fiorentina a prendere decisioni importanti. Per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro.