Per Tessmann settimana decisiva. Tornano di moda le commissioni

Tannerr Tessmann, come scrive il Corriere Dello Sport è l'obiettivo numero uno di Daniele Pradè. Il costo si aggira sui 5-6 milioni, cifra assolutamente abbordabile per i viola ma ancora c'è da lavorare con il procuratore del ragazzo. Ma ancora non c'è l'intesa e questa settimana sarà decisiva, con un occhio di riguardo per le spese accessorie come le commissioni. Tessmann precerpisce un milione a stagione al Venezia e l'intesa con lui va ancora trovata. L'affare può essere agevolato dalla cessione in prestito di Lucchesi proprio in laguna