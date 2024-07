VN – Lucchesi al Venezia, i viola mantengono il controllo. A parte Tessmann

Lucchesi si muove in prestito per misurarsi con la Serie A a Venezia, l'operazione non è legata ai discorsi con la Fiorentina per Tessmann

Lorenzo Lucchesi è prossimo a passare al Venezia. Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa la Fiorentina e il club lagunare avevano fissato per la giornata odierna un appuntamento per chiudere l'affare. Incontro che ha avuto esito positivo per l'approdo del difensore classe 2003 alla corte del neo tecnico Di Francesco. Dopo l'annata in prestito in Serie B alla Ternana, Lucchesi si muove con la stessa formula per misurarsi in una nuova esperienza in Serie A.