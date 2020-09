La Fiorentina da tempo ha messo gli occhi su Luca Pellegrini (SCHEDA), l’esterno della Juventus che però in bianconero non riesce a trovare spazio. Tuttosport, lega il discorso alla pista Chiesa. La Juventus non cambia idea quando si parla di Fiorentina e la possibile apertura alla cessione di Pellegrini potrebbe avvenire soltanto in ottica Federico Chiesa. Il numero 25 viola è l’unico profilo che interessa realmente alla Juventus, la quale sarebbe disposta ad inserire il proprio terzino pur di sbloccare la trattativa per la stella della Fiorentina. LE PAROLE DI COMMISSO SU CHIESA

