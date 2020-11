La Gazzetta dello Sport si concentra brevemente su Pedro. La Fiorentina aspetta che il Flamengo versi i 14 milioni più due di bonus necessari per riscattare a pieno titolo l’attaccante. La società viola non concederà né sconti, né dilazioni di pagamento. Il Flamengo, per chiudere l’operazione, potrebbe chiedere la collaborazione al Porto, interessato al bomber brasiliano.