Nico Gonzalez e Kostic: Commisso preferisce distinguere le trattative

L'argentino ha già accettato l'offerta da quasi 4 milioni. In caso di arrivo di Kostic, Parisi andrebbe via in prestito

"Ieri con un contatto tra Firenze e Torino si è riaccesa la trattativa per Gonzalez dopo i silenzi degli ultimi giorni. L’esterno, sul quale si sta muovendo da tempo anche la stessa Atalanta, ha già accettato l’offerta da 3,7 milioni annui, ora aspetta che la Fiorentina lo liberi rispettando una sorta di promessa. Commisso continua a chiedere 40 milioni, la Juve ne aveva offerti 30 e per colmare la distanza ne ha riproposti 25 aggiungendo però il prestito di Kostic oppure di Arthur. La Fiorentina sta cercando giusto un centrocampista - e Arthur a Firenze è già stato - però l’idea che stuzzica di più i dirigenti viola porta al serbo, utile a tutta fascia nel 3-4-2-1 o impiegabile in posizione più avanzata nel 4-2-3-1; nel primo caso prenderebbe il posto di Parisi che, a sua volta, potrebbe andare in prestito un anno dopo i 10 milioni spesi per acquistarne il cartellino.