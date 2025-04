Nelle ultime ore si è accesa una polemica legata al tifo rossonero. La questura infatti ha vietato l'ingresso, per la gara tra Milan e Fiorentina di uno striscione non offensivo

Sarà un San Siro da tutto esaurito quello che troverà la Fiorentina di Raffaele Palladino nel match di stasera contro il Milan. Più di 2500 tifosi arriveranno per sostenere la squadra viola in quella che potrebbe essere la terza vittoria consecutiva, in campionato, dopo quelle con Juventus e Atalanta.