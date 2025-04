Malesani: “Rui Costa? Una volta gli spiegai come fare un passaggio e mi ringraziò

Formazione dei sogni

"Il 3-4-3 come base di partenza. In porta Buffon, sempre sereno e allegro, in difesa Lilian Thuram, elegante e curioso di capire tutte le sfaccettature del gioco, con Sensini e Fabio Cannavaro. Praticamente la difesa con cui ho vinto la Coppa Uefa. A destra Fuser, a sinistra Michele Serena, i due di centrocampo Boghossian e Sandro Cois. In avanti non posso che schierare i due fenomeni della mia Fiorentina: Rui Costa a destra, Sebastian Veron a sinistra e Gabriel Omar Batistuta al centro. Si, è vero, c'è tanto Parma in questa squadra, ma alla Fiorentina ho avuto tanti giocatori fortissimi. In panchina vedrei bene Rinus Michels."