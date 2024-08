Nazione: “La Fiorentina vuole un esterno. Amrabat giocherà con le valigie in mano”

Baturina piace, ma al momento resta lontano. La Fiorentina è sempre a caccia di un esterno. Amrabat giocherà con la valigia in mano

Domani sera il gong stopperà definitivamente le trattative in entrata. Ma ancora Pradè e Goretti di situazioni da risolvere ne hanno parecchie. Intanto c'è da capire se l'operazione Baturina potrà andare in porto nelle prossime ore. La Fiorentina è ferma a un’offerta di 14 milioni di euro più bonus, mentre la Dinamo Zagabria aspetta una cifra intorno ai 20. Il talento croato piace molto non solo alla Fiorentina, anche molti grandi club europei hanno fatto dei sondaggi. Ieri la trattiva è stata rallentata dal match del preliminare di Champions della squadra croata.