La moViola: “Fallo di Bonaventura non chiaro ed evidente. Chiamata senza senso”

La Gazzetta dello Sport assegna un 6 a Doveri, assolvendolo dal non aver ravvisato in presa diretta il fallo di Bonaventura. Per la Rosea era praticamente impossibile senza l’aiuto del VAR, la cui chiamata “ci sta”. Giuste le altre decisioni, regolari i due gol e corretto il prolungamento del tempo di recupero.

Il Corriere dello Sport invece è di tutt’altro avviso: 5 a Banti che chiama l’On Field Review che “non ha senso”, perché l’errore sul fallo di Bonaventura non è chiaro ed evidente. Doveri non può che constatare il fallo ed annullare il gol, ma non c’era bisogno di chiamarlo al monitor. Tant’è che poi, stavolta giustamente, tutto tace sul gol del Genoa, viziato da un contatto su Borja Valero. Doveri tiene in mano la partita, ma la sua prestazione è rovinata da questo errore… non suo.

Il mercato si avvicina, riparte il tormentone. “Non è una priorità”, ma l’attacco piange