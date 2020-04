Instagram si tinge di viola: i protagonisti tra presente e passato, spiccano Igor e Frey

Cosa non si fa per evadere un po’ dalle quattro mura: Instagram è diventato una valvola di sfogo molto gradita, scrive La Nazione, per ricercare quella normalità che il presente non può offrire oppure rifugiarsi nei ricordi più belli. I giocatori della Fiorentina attuale postano istantanee dei propri allenamenti e della propria vita quotidiana. Tra di loro, il più attivo è Igor, e dietro di lui Venuti il meditatore e Sottil, che ha giocato alla Playstation con i professionisti viola.

E poi c’è Frey, che ha appeso le scarpette al chiodo ma non smette di dare spettacolo con i suoi ex compagni di spogliatoio. E anche altri ex si sono rivisti sugli schermi dei cellulari: da Viviano (LEGGI) a Kuzmanovic, da Petriccione a Bressan.