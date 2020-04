Sottil: “Ribery leggenda e fonte di ispirazione. Chi ha più stile in squadra? Senza presunzione… io”

Impegno sul campo “virtuale” questa sera per Riccardo Sottil: l’esterno della Fiorentina, infatti, sfida sul canale ACF di Twitch il player viola Giovhy. Non solo joystick, ma anche qualche battuta sul calcio e sulla Fiorentina: “Giocare titolare? Speriamo, soprattutto di tornare a giocare. Un obiettivo? Per il 2020 è quello di fare una bella stagione ricca di soddisfazione con la Fiorentina. Poi a gennaio 2021 c’è un obiettivo segreto…”. Su Ribery: “E’ fantastico, è una leggenda e lo sarà anche quando smetterà di giocare. E’ umile, simpatico e fa ridere, per noi giovani è fonte di isprazione”. Si spazia anche al di fuori del rettangolo di gioco: “Chi ha più stile nel vestirsi? Senza presunzione, io. Ma dipende dai gusti, c’è chi si veste più classico e chi come me e Pol (Lirola n.d.r.) più da teenager coi felponi”. Infine Sottil parla anche dei giocatori che lo hanno più impressionato quest’anno, non solo CR7: “Douglas Costa, il Tucu Correa. Della Fiorentina non c’è un solo giocatore, Chiesa, Ribery, ma anche Benassi, Caceres e Pezzella. Tra i portieri invece Meret, a livello nazionale è uno dei giovani più forti”.