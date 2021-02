Ingenuità e distrazioni, per la Fiorentina sempre i soliti errori. E la classifica…

La Fiorentina si fa male da sola e paga due ingenuità che la Samp monetizza al massimo, con Keita e Quagliarella che affogano le speranza viola di tornare a casa con più di zero punti. L’analisi de La Nazione in edicola oggi punisce la squadra viola, anche se a tratti la banda Prandelli era riuscita a dare timidi segnali incoraggianti. Ma le sbavature difensive hanno permesso a Ranieri di strappare un successo da vecchio saggio, quando l’ingresso in campo di Candreva e Quagliarella ha trasformato i blucerchiati da prevedevibili a concreti. E dire che i viola se l’erano giocata con due punte, con Kouamé che crea movimento ma è troppo impreciso accanto a Vlahovic. E senza Ribery, sono interessanti gli inserimenti di Bonaventura. Ma dopo il pari di Vlahovic, il sigillo di Quagliarella affetta tutta la difesa della Fiorentina, disattenta e disunita: un’altra giornata da dimenticare. E la classifica torna a riscricchiolare.

Le aspettative di Commisso già disattese. Ma Muriel salva la Fiorentina